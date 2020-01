La semana pasada, Ricky Martin sorprendió a sus fans con el lanzamiento del videoclip de su nueva canción "Tiburones" que hace referencia a la problemática que atraviesa su tierra natal, Puerto Rico.

En el video se ven imágenes de la lucha del pueblo y se refuerza como el pedido de unión. "Ya no sé por qué peleamos así. Basta de hacernos daño. Que se nos van los años", reza la canción mientras se ve a una mujer, enfrentándose a la policía y con mucha gente apoyándola. La joven tiene en el cuello un pañuelo verde que simboliza la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito en varios países del mundo, incluido Argentina.

.

Luego de la polémica que generó el video, Ricky explicó el significado del pañuelo. "Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender", reveló en una entrevista con The Associated Press.

Además, detalló que fue la misma actriz quien propuso la idea de ponerse el pañuelo y que él estuvo de acuerdo. "Mi música, sí, la voy a utilizar para que lleve el mensaje de todos aquellos que no están siendo escuchados", sentenció.

Mirá "Tiburones", el nuevo videoclip de Ricky Martin