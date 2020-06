Horas después de la confesión de Pablo Alborán sobre su orientación sexual -se declaró homosexual-, distintas figuras del mundo de la fama reaccionaron, entre ellas, Ricky Martin.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza, y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con tu video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces", manifestó dl artista.

El comentario de Ricky generó decenas de miles de likes en la cuenta de su colega, y también levantó algunas suspicacias. En 2010 Ricky se declaró gay luego de años de rumores y sus seguidores no le dieron la espalda, sino que, por el contrario, apoyaron su valor.