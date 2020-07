Ya sea con su música o con su escultural figura, Ricky Martin deslumbra a sus millones de seguidores alrededor del mundo. Y así lo demostró con su última publicación en Instagram.

El cantante puertorriqueño posteó una imagen en su cuenta de Instagram donde se lo ve con un look muy de entrecasa: ¡en pijama y ojotas!

“Oye, saluda que no dormimos juntos”, escribió enigmático junto a la sexy postal donde posa frente al espejo. No obstante, la fotografía y el mensaje activaron las alarmas de los usuarios, quienes no dudaron en especular sobre una posible crisis entre el cantante y su marido, Jwan Yosef.

El posteo de Ricky Martin que sembró las dudas.

Aunque, más allá de los rumores, el intérprete comparte a menudo imágenes junto a sus hijos y su marido. “Life under lock down”, escribió el boricua junto al contenido fotográfico en que en español significa “La vida bajo llave”.

Ricky Martin junto a su marido e hijos.

"RECUERDO": LO NUEVO DE RICKY MARTIN

Martin estrenó este jueves la versión audiovisual de "Recuerdo", una de las colaboraciones que se encuentran en su último disco "PAUSA", junto a Carla Morrison.

La producción de este videoclip fue un gran reto creativo ya que el trabajo se vio condicionado por la pandemia. No obstante, se terminó realizando como parte del deseo de la estrella de sumar nueva música en un momento histórico.

Dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez, el video se realizó en cumplimiento con las medidas de distanciamiento físico y, en esta ocasión, Ricky trabajó desde Los Ángeles, mientras Morrison hizo su parte desde la capital francesa, París.

"En el momento que nació esta canción yo estaba escuchando a Carla Morrison casi a diario. Ella es una artista que respeto mucho y me identifico con su música. Se me ocurrió enviarle un mensaje en medio de la pandemia para preguntarle si colaboraría conmigo", expresó Martin, según el comunicado de Sony.

Y agregó: "Ella pensó que yo quería que me escribiera una canción y le dije no, quiero que grabes conmigo y que cantemos 'Recuerdo' en los escenarios. El resto ya está plasmado allí. Es un tema muy especial para mí y más con la voz de Carla".