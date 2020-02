Ricky Martin fue el encargado de inaugurar el domingo en Chile el Festival de Viña del Mar, uno de los más importantes de Latinoamérica, en medio de una ola de disturbios en los alrededores del anfiteatro de la Quinta Vergara, donde se lleva a cabo el evento, y el Hotel O'Higgins, donde se hospeda la mayoría de los artistas.

Al menos 7 vehículos fueron quemados y 20 carabineros resultaron heridos producto de las protestas.

Lejos de ignorar la situación, el puertorriqueño se mostró a favor de los reclamos: "Que se expresen. Que exijan lo básico, los derechos humanos. Yo estoy contigo Chile, en Chile y fuera de Chile, nunca callados. Siempre con amor y paz, pero nunca callados".

Y agregó: "Todos los problemas sociales están interconectados y no me puedo quedar callado, tengo que hablar de cosas que a mí me preocupan y creo que el público lo espera así".

"No voy a predicar, no le voy a decir a nadie qué tiene que hace y qué no puede hacer, simplemente sirvo de ejemplo e, insisto, comparto lo que a mí me funciona", reflexionó.

"Las protestas son importantes, dejarles saber a los líderes de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre y cuando lo hagamos de manera ordenada, y con un plan", declaró el cantante, quien el año pasado alzó su voz durante las protestas en Puerto Rico.

Desde hace días, grupos de manifestantes llamaron a boicotear el Festival de Viña del Mar con consignas como "calles con sangre, Viña sin festival".