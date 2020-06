En la cuarentena Ricky Martin y Jwan Josef sufrieron una fuerte crisis de pareja. El matrimonio estuvo cerca de separarse, pero se dio una nueva oportunidad. Tan felices están ahora que el cantante decidió volver a casarse con su actual marido. La boda tendrá mucho lujo y durará nada menos que cuatro días.

"Quiero hacer una fiesta grande, me voy a volver a casar en grande. Quiero que la boda dure cuatro días. Los gemelos estaban, pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración", contó Martin.

Recordemos que el cantante boricua y Josef se casaron de manera improvisada, al parecer, en 2017, pues aún no ha querido revelar la fecha exacta de su enlace sin mucha producción, porque a ambos literalmente les urgía convertirse en matrimonio.

.

El cantante explicó el motivo por el que quiere tener una segunda boda: "Cuando conocí a mi esposo, lo vi y dije: Me voy a casar. En el Hola, mucho gusto, dije: Este es el hombre de mi vida. ¿Qué me gustó? Es brillante, creativo como yo. ¡Dos locos se han juntado! Pasaron los meses y dijimos: ¿Qué tenemos que esperar? Esto está clarísimo".

El universo conspiró, porque en esas fechas coincidió que las familias de ambos estaban en Los Ángeles, donde viven, así que sin más aprovecharon y decidieron casarse. "Da la casualidad de que en esos días mis padres estaban aquí en Los Ángeles, sus padres también y yo dije: No hay que esperar nada más, ¡llama al juez!. Fue bien improvisado. Media hora antes de la boda no sabíamos cómo nos íbamos a vestir ni mucho menos".

Ahora quieren una fiesta mucho más elaborada: "Este matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé".

Enamorado Martin analizó: "Y creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma y creo que es justo lo que necesito hoy".

Ricky también adelantó que, una vez que pase la crisis sanitaria, volverá a salir de gira, pero, como siempre, con toda la familia. "Me abren las puertas y voy a llenar el calendario de conciertos y nos vamos de gira y me llevo a toda la familia, porque son parte de mi felicidad".