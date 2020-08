Ralph Macchio, famoso por la trilogía de los 80 de "Karate Kid" y su papel como el aprendiz del artista marcial Daniel LaRusso, regresó en la serie secuela "Cobra Kai", ya disponible en Netflix.

Entrevistado por Télam sobre el impacto que tuvo aquella historia en distintas generaciones , aseguró que entendió que "la película y el personaje son más grandes que el actor".

"Es un privilegio y algo que no se debe dar por sentado", continuó el actor neoyorquino de 58 años, quien también reveló estar "contentísimo" por la llegada de las primeras dos temporadas a la plataforma de streaming y por el alcance global que esto supone.

En rigor, "Cobra Kai" estrenó en 2018 como la joya de la plataforma YouTube Premium, y allí podía verse hasta hace pocos meses. Sin embargo, y pese a su buena performance, este año YouTube comunicó que viraría su enfoque sobre sus contenidos originales y que no produciría más temporadas; fue entonces cuando Netflix reflotó la propuesta.

Cuando Macchio consiguió el papel para "Karate Kid" era un jovencito apenas más grande que el adolescente Daniel LaRusso que interpretaría, y ostentaba una carrera prometedora pero todavía con poca experiencia, en la que destacaba la sitcom "Eight Is Enough" y "Los marginados" (1983), filme a las órdenes de Francis Ford Coppola y con un elenco de actorcitos que despuntarían como referentes de su generación.

Allí estaban también Rob Lowe, Tom Cruise, Matt Dillon, Emilio Estevez y Patrick Swayze, nada menos. Pero 1984 marcaría para él un antes y un después; con la dirección del oscarizado John G. Avildsen ("Rocky") y con una muy efectiva química de maestro-alumno-amigos con el señor Miyagi que componía Pat Morita, Macchio sería en adelante y para siempre "el chico de 'Karate Kid'".