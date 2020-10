Luego de su reaparición en la esfera pública como anfitriona en el programa "Saturday Night Live", Adele vuelve a estar en boca de todos no solamente por su gran cambio físico sino también porque al parecer llegó un nuevo amor a su vida.

La autora de "Someone Like You" estaría comenzando un romance con un viejo amigo. Según reveló la revista People, ambos se conocen desde hace varios años y la amistad se habría transformado en amor durante los últimos meses. El hombre en cuestión sería el rapero Brit Skepta, quien ya fue fotografiado junto a la cantante en varias oportunidades.

.

Un allegado a los artistas habló con la revista estadounidense y develó que las cosas entre Adele y Skepta “se han ido calentando” en el último tiempo. “Ellos frecuentan mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”, añadió el informante a la publicación.

Un dato no menor es que ambos artistas son originarios de Tottenham, un barrio ubicado al norte de Londres. “Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control. Me habla de cómo van las cosas”, declaró Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga Jr., en una entrevista de 2016 con el Evening Standard.

Adele estaría saliendo con Brit Skepta.

En paralelo, People también aseguró que desde que la artista pidió el divorcio a su esposo Simon Konecki en septiembre de 2019, tras siete años de relación, se ha mostrado “mucho más sociable y se ha abierto un poco más”. En cuanto a la llegada de nueva música, acotó: “Ha habido grandes desafíos en su vida y en el mundo. Ella está trabajando para solucionar todo eso y lo presentará cuando esté lista”, concluyó.