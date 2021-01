Tras seis años juntos y cuatro hijos en común, Kim Kardashian y Kanye West decidieron tomar diferentes caminos y divorciarse. La noticia vino acompañada por el rumor de que el famoso rapero estaba engañando a la estrella con el reconocido youtuber, Jeffree Star.

Sin embargo, el maquillador hizo un descargo sobre la incómoda situación en la que se encontraba en Youtube y reveló que nada era verdad: "Es la mier... más estúpida que he leído jamás. '¡Ay, Dios mío!, ¿qué escándalo está sucediendo hoy?'. Recibí un millón de mensajes, llamadas, noticias. Estaba en Internet y vi los titulares diciendo 'Jeffree Star podría estar durmiendo con Kanye West' y me pregunté el por qué: ¿Será porque vivimos en el mismo estado?".

Jeffree Star: el supuesto tercero en discordia entre Kim Kardashian y Kanye West.

"Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño... Y tan estúpido. Todo esto es graciosísimo. Permítanme decir esto una vez: me gustan los hombres muy altos", agregó y apuntó contra la suegra del cantante: "Si Kris Jenner organizó todo esto: feliz año, princesita. Pero no, Jeffree Star está soltero".

.

En la misma línea, la influencer que inició el rumor del romance en TikTok, Ava Louise, el cual se basaba en que ambas estrellas tienen domicilios en Wyoming, finalmente salió a decir que era todo una mentira creada por ella y que Kim Kardashian la estaba demandando por difamación.

Polémica publicación de Jeffree Star en Instagram.

Pero...¿Quién es Jeffree Star? Es un influencer y cantante con más de 14 millones de seguidores en Instagram. Está en línea desde hace más de 15 años y siempre se mantuvo en los medios por declaraciones polémicas o encontronazos con otros youtubers.

Se considera un "alien", ya que no le gusta encasillarse y tiene un millonario imperio de maquillaje, en el que cuenta con su propia línea de cosmética y varios contratos mediáticos.