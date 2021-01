"El Chavo del 8" es una de las ficciones más exitosas a nivel mundial de la televisión y las historias de sus personajes trascendieron la pantalla e incluso el guión. Tal es así que "Quico" y "Doña Florinda" dejaron de lado sus personajes de madre e hijo y tuvieron un romance detrás de cámara.

Así lo contó el propio Carlos Villagrán en "Intratables" y dio detalles de su relación con Florinda Meza. "Un día ella tenía el 'carro' en el taller, se le había averiado y yo me ofrecí a llevarla. Después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y bueno, ya saben", reveló el candidato a gobernador en Querétaro, México.

"Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada", agregó el actor.

No obstante, su affaire duró menos de lo pensado ya que luego la artista inició un romance de varios años con El Chavo, es decir, Roberto Gómez Bolaños. Por ese motivo trascendió que el vínculo entre "Quico" y el protagonista de la ficción fue tenso.

"No tuvo que interceder, yo le pedí ayuda, le pedí un consejo. Le dije 'mira, ya es muy pesado para mí esto, es una posición que no me gusta', y entonces Chespirito fue el que me dijo 'córtala ahora y que se vea obligada a grabar hoy que tenemos grabación'", sostuvo Villagrán. Por último bromeó: "Yo no salí con ella. Ella salió conmigo".