A partir de su primera emisión en la Argentina en 1979, "El Chavo del 8" marcó una huella imborrable en varias generaciones que hasta el día de hoy recuerdan sus capítulos con especial emoción.

Incluso, la historia de la vecindad logró traspasar todas las fronteras ya que sus repetidas emisiones en la televisión cautivó a nuevos espectadores. Sus personajes más destacados además del Chavo, interpretado por Roberto Gómez Bolaños, eran Doña Florinda, Quico, El Profesor Jirafales, La Chilindrina y Don Ramón.

Pero entre su destacado elenco, la producción decidió después de varias temporadas incorporar el personaje de Paty, una adorable niña que tendría la función de enamorar al joven Chavo. Al no encontrar a la persona indicada, Gómez Bolaños le ofreció el papel a Ana Lilian De La Mocorra.

Paty con el Chavo.

La joven había trabajado durante siete años junto al equipo de "El Chavo del 8" pero detrás de cámaras. Era un miembro de la producción. Tras algunas inseguridades ante su falta de experiencia en la actuación, aceptó la propuesta ¡y fue todo un éxito!

"Trabajaba en el programa, trabajaba en la producción. Cuando necesitamos que alguien hiciera el papel de Paty, no encontrábamos quién. Chespirito y Enrique Segoviano me dijeron 'Ana, hazlo tú'. Y yo 'No, yo no soy actriz'. Y bueno, lo hice", reveló hace un tiempo a medios internacionales.

.

De La Macorra apareció en 25 capítulos de la serie e interpretaba a la sobrina de la Tía Gloria. Logró desarrollar una faceta más romántica del Chavo a quien se lo veía enamorado por primera vez en la ficción.

Años más tarde, decidió alejarse de la actuación y dedicarse a otro rubro: estudió psicología y logró recibirse en esa profesión. Tiene 62 años y todavía mantiene los rasgos suaves y delicados de su época en las pantallas.