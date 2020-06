Con la reaparición de Anonymous por la denuncia del asesinato de George Floyd en manos de la policía, los usuarios de las redes sociales recordaron algunas escalofriantes teorías sobre la pedofilia en Estados Unidos que involucran a Avicii y Justin Bieber .

En 2016 la organización de ciberactivistas filtró varios mails en los que denunciaba una red de pederastas compuesta por varias reconocidas figuras políticas y del espectáculo estadounidense. El caso se difundió como "Pizzagate" ya que en los documentos se nombraban diferentes comidas como una especie de código.

Además, se relacionó a la supuesta red con "Comet Ping Pong", una pizzería de Washington donde un hombre disparó con el supuesto fin de salvar a niños y adolescentes que iban a ser esclavizados. Sin embargo, los hechos nunca pudieron ser comprobados.

Tiempo después, Bieber y Avicii lanzaron videoclips que fueron leídos por los fanáticos como parte de la denuncia por el mensaje que transmitían las imágenes.

En "Yummy", canción del ex de Selena Gomez, se puede ver como una banda de niños es la encargados de animar una cena de salón de adultos. Mientras que en "For a better day", del DJ, se muestra de manera explícita la captura y traslado de menores.

Avicii fue encontrado muerto en 2018 en la habitación de un hotel.

Si bien los artistas nunca se refirieron al tema, algunos usuarios en las redes recordaron sus videos y hasta llegaron a asociar el suicidio del sueco como un asesinato para que no revelara información sobre la aparente red de pedófilos.

