EL 15 de julio de este año se cumplirá una década de que el tema “Gangnam Style”, del cantante PSY, se estrenó. El músico ya era conocido en su país, Corea del Sur, y por aquel entonces lanzó el primer single de su sexto álbum, con la esperenza de que más gente asistiera a sus conciertos. Lo que el cantante no se imaginó, fue que el video de la canción terminaría siendo uno de los más vistos en la historia de Youtube y que el baile sería replicado por figuras como Madonna y Britney Spears.

De la noche a la mañana PSY se convirtíó en una estrella mundial y en todas partes del mundo, la gente comenzó a imitar la coreografía del baile del caballo que él hace en el clip. La canción se viralizó rápidamente en las redes y en la televisión, y logró instalarse como un fenómeno en Internet, siendo que hasta el día de hoy todos recuerdan su melodía alegre y divertida. Actualmente el video oficial tiene 4 mil millones de reproducciones y se ubica en el puesto número 10 de clips más vistos en la plataforma.

Park Jae-Sang, nombre real de PSY, por psysho, nació en 1977 en una familia adinerada del barrio residencial Gangnam, uno de los más caros y exclusivos de Seúl. Justamente en el tema el intérprete coreano busca burlarse del estilo de vida de las personas que viven allí, parodiando sus costumbres. Luego de muchos intentos frustrados de seguir varias carreras universitarias, estudió música en Berklee, a pesar de que sus padres no estuvieran de acuerdo. En un momento de su vida fue detenido en distintas oportunidades por sus problemas de adicciones, además de tratar de escapar del servicio militar que existen en Corea del Sur.

Lamentablemente el boom de popularidad fue muy breve para el cantante, ya que nunca más pudo repetir un hit de semejante magnitud global, y eso lo llevó a una notable recaída en las drogas y el acohol. Su vida dio un giro radical, y en una entrevista con el Sunday Times, Park Jae se reconoció como un alcohólico. "Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frio bebo. El vodka coreano es mi mejor amigo. También bebo whisky, vodka, tequila, lo que sea, bebo en cada momento del día", dijo.

PSY bailando el "Gangnam Style" con Britney Spears y

Su salto a la fama tan efímero le produjo una gran depresión al músico, que además reveló que sin sus gafas puestas nadie lo reconoce por la calle. "Después de 'Gangnam Style' yo era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente", expresó.

De todos modos, a 10 años de que "Gangnam Style" diera vuelta el mundo, la canción volvió a estar presente en la vida de muchos gracias a TikTok. Los jovénes de las nuevas generaciones, usan la nueva versión editada por Steve Lacy, para retratar momentos curisosos y bizarros de su rutina en redes.

Mirá el video de "Gangnam Style" de PSY, la canción que se convirtió en un fenómeno global de Internet