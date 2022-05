"Sabrina, la bruja adolescente" es una de las series más icónicas de la década del 90 que quedó grabada en la memoria de los jóvenes de toda una generación. La sitcom que se estrenó en septiembre de 1996, trata sobre la vida de Sabrina Spellman, una adolescente que al cumplir 16 años descubre que tiene poderes mágicos.

El primer capítulo tuvo 17 millones de espectadores en todo el mundo y, a lo largo de los episodios, el público se fue enganchando con las aventuras de la bruja con su gato negro Salem y sus tías, Hilda y Zelda (interpretadas por Beth Broderick y Caroline Rhea).

La serie protagonizada por Melissa Joan Hart y basada en los comics de Archie´s Madhouse, hizo foco en el humor familiar y en los personajes carismáticos.

Mellisa llegó a darle vida al personaje de la hechicera adolescente, por que su madre, Paula Hart, productora de televisión, estaba en búsqueda de armar un nuevo proyecto televisivo y la vio como la candidata perfecta. El proyecto fue un éxito sin precedentes y de la noche a la mañana la joven de 20 años fue reconocida por todos los niños del mundo.

La actriz llegó a ser reconocida mundialmente, pero la realidad es que su carrera había empezado mucho antes, a los 9 años en la serie Kane & Abel (1985). Luego participó en diversas publicidades, hasta que entre 1991 y 1994 le dio vida a Clarissa, protagonista de "Las historias de Clarissa" en el clásico Cartoon Network.

. Melissa Joan Hart brilló en "Las historias de Clarissa" en Cartoon Network.

Para sorpresa de ABC, señal que transmitía la sitcom, el furor que causó Sabrina fue más del esperado, por lo que destinaron mucho presupuesto a los efectos especiales, principalmente los muñecos animatrónicos para darle vida a Salem y hasta cinco gatos en el set. En la quinta temporada el personaje de la bruja comienza la universidad, por lo que dejó de ser tan interesante como antes para la audiencia y el fin de la producción llegó en 2003.

"Sabrina, la bruja adolescente" tuvo 17 millones de espectadores en su primer capítulo y se convirtió en una serie icónica de los 90.

Si bien Hart obtuvo una popularidad alucinante, años después reveló que ese éxito no le resultó gratuito y tuvo un gran costo a nivel emocional y personal. En su autobiografía "Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal", la intérprete relató los dramas que atravesó cuando dejó de ser una figura anónima, al igual que como le sucedió a muchas otras celebridades que saltaron a la fama en su adolescencia.

Melissa reveló que por aquellos años comenzó a frecuentar fiestas privadas con hombres poderosos, algunas en la Mansión Playboy, dónde tuvo inconvenientes con las drogas y el alcohol. Luego trascendió que el cierre de la serie de Sabrina, habría tenido que ver con que la actriz llegaba tarde a las grabaciones, en malas condiciones y sin dormir.

"Estaba rodeada de malas influencias. Yo no disfrutaba de consumir drogas, pero era un poco tímida y con eso me desinhibía, necesitaba poder encajar en ese mundo", declaró después, cuándo decidió alejarse de ese ambiente. De tal modo, durante tres años se alejó de los medios y de los proyectos en televisión, hasta que en 2006 regresó como parte de "Dirtbags". Entre 2010 y 2015 se emitió su serie "Melissa & Joey" y en el 2016 se le pudo ver en la cinta "God's Not Dead".

Melissa Joan Hart junto a su esposo Mark Wilkerson y sus tres hijos.

En 2003 conoció a su esposo hasta el día de hoy, el músico Mark Wilkerson, con quién tuvo tres hijos: Mason, Braydon y Tucker.

En la actualidad Hart está involucrada en causas benéficas y emprendimientos relacionados a la infancia, al igual que su trabajo como actriz y directora de cine y series con su productora Hartbreak Films. Además, como proyecto personal tiene el podcast What Women Binge (Lo que miran las mujeres) en el que habla sobre los gustos y programas favoritos de las mujeres en la televisión.

El reencuentro de Melissa Joan Hart con Caroline Rhea, la actriz que le dio vida a la tía de Sabrina, Hilda.

