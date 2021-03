En 1993, Jason James Richter realizó un protagónico que le cambió la vida: "Liberen a Willy". Con 12 años encarnó a Jesse, un huérfano que vivía en la calle y era detenido al realizar graffitis en un acuario. Como consecuencia, el pequeño tuvo que limpiar el lugar y allí es donde conoce a la orca que luego dejará en libertad.

Tras aquel éxito, poco es lo que se supo de él, entonces, ¿quién es realmente el intérprete de Jesse y qué fue de su vida?

Jason nació el 29 de enero de 1980 en Medford, Oregon y a los tres años se mudó a Hawái con su familia. Allí una agencia de Japón lo descubrió y lo llevó a la pantalla chica. Por ese motivo, sus padres se fueron con él seis años después a Los Ángeles para que continúe su carrera y gracias a eso fue que realizó las tres secuelas de "Liberen a Willy".

Con los años realizó otros trabajos como "Los policías", "Robbersons", "La historia interminable 3" y "El Hijo de ajuste". También estuvo en "Sabrina, cosas de brujas", "El Cliente" y "Rugrats". Pero para sus 18 dio un giro de 180 grados y se retiró de la industria. "Había estado en estudios de grabación desde que tenía 11 años. Quería un respiro", dijo en 2013 a The Daily Beast.

Luego se metió en el mundo de la música y en 2000 se convirtió en el bajista del grupo de rock "Fermata". No obstante, Richter volvió a la actuación a los 30 y participó en "Mentes criminales", "Bones" y "CSI". También dirigió "The Quite Loud" y encarnó a un zombie en "Inhumane". En 2016 estuvo en "Vicious", y un año más tarde actuó en "The Last Rampage".

Más allá de sus participaciones en la actuación, el artista volvió a ser noticia tras ser arrestado en el Valle de San Fernando, en California, luego de ser acusado por agredir a su pareja. Según informó TMZ, Jason fue detenido y liberado dos días después tras una fianza de 20.000 dólares.

Al respecto, el abogado del intérprete comunicó: "Jason y su novia estuvieron involucrados en un desafortunado incidente, llegando a recurrir a las autoridades policiales. No obstante, Jason niega con vehemencia cualquier altercado físico. Está devastado por la idea de que alguien haya podido pensar lo contrario. Jason fue liberado, la policía no encontró marcas ni moretones visibles y hay muchas otras razones para creer que estos falsos cargos serán retirados".

En la actualidad, Jason tiene 41 años y se sigue desempeñando en la música. Mientras que el año pasado también participó en la película "The Little Things" junto con Rami Malek, quien interpretó a Freddie Mercury en "Bohemian Rapsody".