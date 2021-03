Más que seguro que al leer o escuchar el nombre de Billy Zane no suene familiar, pero no hay dudas que el despiadado Caledon "Cal" Hockley es recordado por sus maldades en " Titanic". Si bien participó en más de 100 proyectos luego de interpretar al villano del exitoso film dirigido por James Cameron, lo cierto es que su rol más recordado es el del aristócrata que busca separar a toda costa a Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) en una de las películas más taquilleras del cine.

La historia logró catapultar la fama de los actores que interpretaron a la pareja protagonista, pero Zane no corrió con la misma suerte. A pesar de que su carrera era igual de prometedora que la de Winslet y DiCaprio, su extensa trayectoria en cine y televisión no alcanzó para que su nombre gane un lugar importante en Hollywood.

24 años después del éxito cinematográfico, el actor luce muy distinto: está calvo y su figura cambió completamente. Su parecido físico con Marlon Brando y su gran talento interpretativo no bastaron para que su carrera pueda “salir a flote”. Mientras realiza algunos proyectos en pantalla, donde también se desempeña como productor y director, el artista encontró otra gran pasión: la pintura. Una actividad donde encontró el reconocimiento que la actuación no le dio.

Billy Zane interpretó al malvado Cal Hockley en " Titanic".

TITANIC: ¿SU BENDICIÓN Y SU CASTIGO?

Oriundo de Chicago, William George Zane Jr. se mostró interesado por la actuación desde su adolescencia. Luego de graduarse en el Francis W. Parker School, el joven viajó a Suiza por un año para perfecionarse en The American School In Switzerland (TASIS).

Su debut en la pantalla grande llegó en 1985 al ser parte de la pandilla de Biff Tannen en "Volver al futuro". No obstante, cobró notoriedad recién en 1989 cuando interpretó a un psicópata asesino en "Terror a bordo". El film junto a Nicole Kidman y Sam Neill llamó la atención de la industria que más tarde volvió a tenerlo en cuenta en el mundo del inolvidable film de Michael J. Fox y también al asumir el rol protagónico en "The Phantom: El fantasma".

Encandilado por el trabajo del actor. James Cameron le ofreció convertirse en uno el villano de su nuevo proyecto: "Titanic". Su magnífica interpretación lo transformó en uno de los hombres más odiados del cine. De hecho, en la actualidad sigue siendo recordado como el hombre que perdió el amor, un diamante y su dignidad en su incesante lucha por destruir a Rose y Jack.

En junio de 2016, el intérprete dio que hablar al asegurar que el personaje de Winslet tendría que haberlo elegido a él y no Jack. “El mundo se divide en dos tipos de personas. Cuando las mujeres eran jóvenes decían: ‘¿Cómo podés hacerle eso a Jack?’ y ahora de grandes, me dicen: ‘¿En qué estaba pensando Rose?”, disparó en una entrevista con US Weekly. En relación a su mote eterno de “malo”, bromeó: “Fui malinterpretado. Yo no era el iceberg. No ahogué a 2000 personas”.

Irónicamente, " Titanic" se convirtió en su bendición y también en su cruz. Zane no ha logrado separarse de esa sombra que lo persigue cada vez que va a un casting: la del actor que solo sabe "hacer de malo". “Es un regalo formar parte de una película tan maravillosa, fue una bendición, pero también ha sido una maldición en Hollywood. Cuando se trata de un casting siempre se intenta seguir el mismo patrón. Siempre intentan hacer la película del año pasado, en vez de hacer la película del año que viene. y eso es un error. Yo era sinónimo de “personaje malo” entre los directores de casting que vinieron después”, declaró. En ese sentido, explicó cómo hizo para reinventarse: “Eso te fuerza a convertirte en alguien un poco más creativo, a abrazar tu independencia y a dirigir tus propias películas. A hacer tu propia vida”.

En la pantalla chica, el actor participó en series y miniseries como "Twin Peaks" (1991), "Cleopatra" (1999), "Boston Public" (2001), "Charmed" (2005), "Samantha Who?" (2007) y la más reciente "DC’s Legends of Tomorrow" (2017), propuesta donde le dio vida al cirquero P.T. Barnum.

Su apariencia cambió por completo desdes que se filmó " Titanic".

LA PINTURA: EL LUGAR DONDE BILLY ZANE ENCONTRÓ EL RECONOCIMIENTO

Un dato desconocido del también productor y director de es que a lo largo de los años ha encontrado otra forma de ganarse la vida a través del arte: la pintura. Los críticos aseguran que sus pinturas, dibujos y fotografías poseen “una cruda autenticidad”. Además, sus exposiciones llegaron a destinos como Los Ángeles, Londres, Budapest, Milán y Miami, lo cual le permitió cosechar el reconocimiento y los elogios que Hollywood le negó.

“Sus pinturas expresionistas abstractas son yuxtaposiciones audaces de aplicación cinética y una combinación de colores elegantemente equilibrada derivada de influencias contradictorias tanto intencionales como naturales. Le gusta informar el proceso a través de restricciones autoimpuestas”, detalló el curador de su última muestra.

Además de la pintura, Zane realiza arte digital, para eso interviene imágenes que toma en la calle. Según el artista, prefiere recrear “accidentes hermosos”. Para ello, sus obras se realizan al aire libre, “bajo la luz del día fugaz, con materiales en su mayoría encontrados y reciclados en lugares naturales remotos”.

Como conclusión, Zane ha demostrado que hay otros caminos alternativos en una industria que supo darle la espalda. Lejos de rendirse, el artista de 54 años reparte sus días entre su vida familiar (desde 2011 se encuentra en pareja con la modelo Candice Neil con quien tiene dos hijas), sus exposiciones por el mundo y sus nuevos proyectos en pantalla.