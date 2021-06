Si bien "Luis Miguel: La Serie" fue un verdadero éxito con Diego Boneta y varias figuras como César Bordón y Óscar Jaenada a la cabeza, el joven protagonista ahora se vio envuelto en un escándalo con uno de sus compañeros de elenco, Martín Bello.

Después de que se confirmara la tercera temporada de la ficción de Netflix, el actor español que interpreta a "Tito" Gallego, hermano del papá de Luis Miguel, "Luisito Rey" Gallego, aseguró que demandará tanto a Boneta como al equipo de producción de la serie por las lesiones que le ocasionó el protagonista durante una escena.

“Fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel, Diego Boneta, lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, expresó Bello en diálogo con "TV y Novelas".

Martín Bello y Diego Boneta durante las grabaciones para "Luis Miguel: La Serie".

De acuerdo a las ideas del director, la escena iba a ser más serena, por lo que no usaron dobles de riesgo. Sin embargo, como "no salía bien", optaron por hacer la secuencia mucho más violenta.

“Cuando terminé la escena me fui a mi camper y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico, pero no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor”, agregó el intérprete.

.

Sin embargo, el personaje de Tito desapareció de la serie y se debió a una decisión premeditada de la producción. “De repente, me cortaron el personaje porque se suponía que yo seguía en el proyecto. No sé por qué, no me dieron ningún tipo de explicación”, explicó Bello sobre su despido.

Las heridas de Martín Bello provocadas por Diego Boneta.

El actor español reveló que intentó hablar con Boneta, al pedirle que lo invitara a cenar para arreglar la situación, pero aseguró que “no fue capaz ni de eso”.

A pesar de que eliminaron su personaje, Bello debió ir a las filmaciones el día después del incidente. Allí pudo hablar con los médicos del rodaje, los cuales le recomendaron ir al hospital debido a sus heridas: “Me llevaron a un fisioterapeuta que dijo que no me podía tocar porque me tenía que ver un ortopedista. Le daba miedo tocarme por si tenía algún hueso dañado”.

Sin explicaciones, Martín regresó a su país y continuó con el tratamiento para curar sus heridas provocadas en febrero de 2020: “Tengo que visitar todavía al médico. Ahora voy a un doctor de la Seguridad Social española para que no digan después que fui a un médico privado. Esos informes son válidos para llevarlos a un juicio”.

Martín Bello en las grabaciones de la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie".

Además, Bello contó que va a iniciar acciones legales contra la empresa y contra el actor mexicano: “Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no soy una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No fui exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta”.

El intérprete se refirió al objetivo de su denuncia: “Ahora mismo, quiero que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera”.

Bello busca que la plataforma se haga cargo del costo de su tratamiento: “Son gastos que yo pagué cuando ellos los tendrían que haber pagado, y aun no terminé los tratamientos”.

En cuanto a las dudas sobre la tardanza a la hora de denunciar este atroz ataque, el abogado de Martín Bello explicó: “Esperamos alrededor de 30 a 35 días a que acabara la segunda serie porque no quisimos que hubiera ninguna interrupción y, más que nada, Martín, por lo profesional que es, no quiso causar ningún daño”.