En "MasterChef España 9," el participante Dani desafió a su compañera Ofelia a que realice una preparación con carne de caballo después que ella, en reiteradas ocasiones, confesara que sería el único animal al que no cocinaría.

Pero la concursante no tuvo muchas opciones ya que, si no preparaba la comida asignada, sería eliminada del certamen. Ante esta situación, Ofelia rompió en llanto y se mostró muy angustiada.

"Me trataban a través de los caballos. Es un respeto y una admiración por un animal tan noble y que ayuda sin pedir nada a cambio. Para mí no es una carne, es más que eso: es la terapia", relató entre lágrimas.

Y continuó: "Es que no es justo. Es que no quiero cocinar caballo. Lo comenté mil veces. Yo entiendo que es una competición, pero no esperaba contarles mis intimidades a mis compañeros y que ellos las fuesen a utilizar para pelear en el concurso en mi contra, eso no se me pasaría por la cabeza".

"Para mí el caballo es un animal que me ha aportado muchísimo, mucha estabilidad, mucha ayuda. Me ha sacado de muchas cosas y no me parece justo. Lo hablé siempre, que no me pongan nunca caballo, es un respeto", argumentó.

.

Por su parte, Dani se defendió y justificó su accionar: "Yo no lo hago por fastidiarla ni nada, pero yo tengo muchas ganas de estar aquí igual que otros 70 mil personas y hay que demostrar respeto. Una lección de vida".

Finalmente, Ofelia accedió y cocinó la carne de caballo para continuar en la competencia gastronómica.