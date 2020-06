Paul McCartney cumplió 78 años y para festejarlo compartió un especial pedido para todos sus fanáticos. Junto a una importante reflexión, revelóó qué desea como regalo y sorprendió a todos.

A través de un sentido video, el ex integrante de "Los Beatles" invitó a sus seguidores a no consumir carne. "Todo lo que siempre he querido para mi cumpleaños es la paz en la Tierra, incluso para los animales", aseguró el artista.

.

La importante reflexión de Paul McCartney en su cumpleaños.

El compositor, que es vegetariano desde 1975, grabó hace una semana el clip para el portal internacional "Peta", una ONG que promueve los derechos de los animales. En la tarde de este jueves y con motivo de su cumpleaños, el video fue publicado y ya generó revuelo entre sus seguidores.

Además, en las redes sociales, el sitio posteó una dedicatoria para el músico: "Todo lo que los animales necesitan es amor... y ser vistos como los increíbles individuos que son. ¡Enviando tanto amor de cumpleaños al músico legendario y activista Paul McCartney! Los animales tienen tanta suerte de tenerte de su lado".