La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos condenó la bofetada que Will Smith dio al comediante Chris Rock, en plena ceremonia 94 del Oscar, y anunció que revisará el incidente.

"La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", indicó en un comunicado. El organismo encargado de organizar y entregar los premios Oscar se manifestó luego del escándalo suscitado a raíz de la agresión de Smith, que rápidamente se hizo viral en redes sociales y dio la vuelta al mundo.

La gala de este año resultó especialmente controversial por la particular agresión de Smith sobre el escenario del Teatro Dolby y en plena transmisión de una ceremonia y la situación se salió de control cuando a Rock le pareció bien hacer una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will Smith, y la comparó con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane" ("Hasta el límite" en Latinoamérica).

Otras versiones indican, según el productor musical Sean "Diddy" Combs, que en la fiesta post Oscar los actores Will Smith y Chris Rock firmaron la paz tras la violenta cachetada que recibió el humorista. El acercamiento entre los actores sucedió durante el festejo que luego de cada ceremonia organiza la revista Vanity Fair, según publicó en exclusiva el portal Page Six. Por su parte, Chris Rock no presentó denuncia contra Will Smith ya que consideró que no fue a puño cerrado, sino con la mano abierta.