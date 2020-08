En las últimas semanas se armó revuelo sobre el triangulo amoroso de Maluma, Natalia y Neymar. Es que el cantante de reggaetón lanzó su tema " Hawái" y de inmediato surgieron las especulaciones entre los fanáticos del artista ya que lo entendieron como una clara indirecta a la modelo.

En ese sentido, Maluma realizó un vivo en su cuenta de Instagram para esclarecer los rumores. Al respecto, explicó que la canción no estaba dedicada a nadie y que no tenía ningún problema con ella. Además, manifestó que Natalia "era libre de hacer su vida y que el jugador de fútbol le parecía un 'crack'".

De todos modos, el escándalo continúa. Ahora fue la propia Natalia Barulich quien salió a contar cómo vivió su relación con el intérprete. En una entrevista con Danny Morel, un amigo de la dj, declaró: "Fue una relación de un poco más de dos años y era muy tóxica. No era lo que yo tenía en mi mente".

"La ruptura no fue de la noche a la mañana y todavía estoy en proceso de curación. Era una relación unilateral yo estaba dando el 100%, pero recibía sólo un 20%. Al estar tan enamorada, estaba enceguecida pero él no me amaba lo suficiente así que no tuve más remedio que tomar la decisión", sostuvo convencida y aclaró que Maluma "no la tenía como prioridad".

Neymar es la actual pareja de Natalia Barulich.

Por último, reveló cómo se sentía estando con él: "Me sentía decepcionada, me faltaba el respeto, mi cerebro trabajaba a mil y hasta perdí el apetito". Además, la modelo destacó que su presente es completamente diferente. "Ahora me siento respetada, valorada, me siento amada, tengo confianza de que mi pareja no me va a engañar. Empecé a amarme a mí misma y cada día me amo más. Estoy iniciando una relación sin ninguna máscara puesta", concluyó.