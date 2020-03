El actor estadounidense Mark Blum, quien se hizo reconocido por participar en la comedia "Buscando desesperadamente a Susan" y en la serie "You", falleció a los 69 años debido a complicaciones por coronavirus, según informó el Sindicato de Actores de ese país. La noticia, además, fue comunicada por amigos del artista en las redes sociales.

El actor vivía en Nueva York, Estados Unidos. El lugar que en los últimos días se convirtió en uno de los puntos con la tasa más alta de contagios de la enfermedad, con más de 23 mil casos positivos.

"Esto es realmente trágico y mi corazón está con él, su familia y sus seres queridos", expresó Madonna en sus redes. La Reina del Pop fue su coprotagonista en larecordada película. "­Lo recuerdo divertido, cálido, cariñoso y profesional cuando hicimos 'Desperately Seeking Susan' en 1985!", agregó.

Madonna se despidió del actor en las redes.

A pesar de que sus papeles más conocidos los interpretó en los 80, especialmente "Cocodrilo Dundee" (1986) y "Buscando desesperadamente a Susan" (1985), en la que compartió cartel con Madonna y Rosanna Arquette. También participó durante casi cuatro décadas en numerosos proyectos televisivos y cinematográficos.

En la actualidad, se desempeñó en la serie de Netflix "You", el drama de HBO "Succession" y la comedia de Amazon "Mozart in the Jungle". Blum era también muy popular en la comunidad teatral neoyorquina y apareció frecuentemente en diversas propuestas de Broadway.