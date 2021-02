Ricardo Silva, actor mexicano de doblaje conocido por ser la voz de las canciones de Dragon Ball Z en español, murió el lunes por coronavirus a sus 67 años. El artista había sido hospitalizado días atrás tras dar positivo de Covid-19, pero su estado se complicó en las últimas horas y falleció.

Silva era reconocido por doblar las voces en los temas de apertura de "Dragon Ball Z", "Los Súper Campeones", "Chip y Dale al Rescate", "Inuyasha", "Gasparín", "Winnie Pooh", "Las Tortugas Ninja", "Los Aventureros del Aire", "El Pato Darkwing" y "Hello Kitty’s Paradise", entre otras.

Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho. pic.twitter.com/IwtURZrAsK — Rene Garcia (@renegarcia900) February 8, 2021

La triste noticia fue confirmada por René García, su compañero de elenco en Dragon Ball y luego de conocerse su muerte, sus familiares utilizaron su cuenta de Twitter para hablar a los fanáticos.

"A mis amigos y seguidores gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo y su confianza. Gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné", reza el comunicado.

Y concluye: "No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo ya estoy bien".