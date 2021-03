Hollywood se vio golpeado por la repentina muerte de la estrella de "Arrested Development" y múltiple ganadora de premios Emmy, Jessica Walter. La estrella de 80 años falleció mientras dormía en su casa de Nueva York.

La estrella murió mientras que dormía.

La hija de la actriz, Brooke Bowman, fue la encargada de confirmar la triste noticia en un comunicado: "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de mi amada madre Jessica. Una actriz que trabajó de forma incansable durante más de seis décadas, su mayor placer fue llevar alegría a los demás a través de su narración tanto en pantalla como fuera de ella. Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir en general ".

.

La artista tuvo una extensa carrera en los medios con más de seis décadas trabajando entre los actores más reconocidos de Hollywood. Interpretó grandes personajes en "Play Misty for Me", "The Flamingo Kid", "Trapper John M..D." y "Calles de San Francisco", de los cuales los últimos dos le valieron nominaciones a premios Emmy.

Sin embargo, su trabajo más importante fue en la serie humorística "Arrested Development" por su papel de Lucille Bluth.