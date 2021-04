El mundo de la música está de luto tras la muerte del rapero DMX. El popular artista falleció a sus 50 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio la semana pasada, según lo confirmó su familia este viernes, en el hospital White Plains de Estados Unidos donde fue tratado desde el 2 de abril pasado.

Dolidos por la pérdida del artista nominado al Grammy, la familia emitió un comunicado para informar el hecho: "Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días".

"Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil".

"Respeten nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su servicio conmemorativo una vez que se ultimen los detalles ", sostuvo la familia del MC.

A su vez, allegados del cantante dijeron que los médicos le realizaron chequeos para determinar el nivel de su función cerebral. Mientras que el abogado Murry Richman indicó que es incierta la causa del ataque cardíaco.

En 1998 lanzó su primer álbum "It’s Dark and Hell is Hot", que debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200 e incluía éxitos como "Ruff Ryders’ Anthem "," Get At Me Dog" y" Stop Being Greedy ".

También se destacó por los álbumes "… And Then There Was X", "Flesh of My Flesh, Blood of My Blood", "The Great Depression" y "Grand Champ". En el transcurso de su carrera realizó tres materiales discográficos más y obtuvo tres nominaciones al Grammy.

También debutó en el mundo de la actuación y protagonizó la película "Belly", "Exit Wounds" con Steven Seagal y "Cradle 2 the Grave" con Jet Li. Integró "Romeo Must Die" con Li y Aaliyah, con quien tiempo después creó la canción de la banda sonora de la película "Come Back in One Piece".

Por otro lado, el rapero luchó contra las adicciones. Se registró en un centro de rehabilitación en 2019 y se disculpó por los programas cancelados.