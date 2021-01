A los 81 años murió el productor de sonido Phil Spector de causas naturales aunque semanas atrás dio positivo en coronavirus.

Algunas versiones aseguran que el productor musical padeció de complicaciones respiratorias derivadas del covid-19. Su fallecimiento ocurrió el sábado por la tarde en un centro de salud. Según trascendió Spector "fue trasladado desde la prisión en California hacia un hospital en el que su salud mejoró lo suficiente para que lo retornaran a su celda", pero a partir de los problemas respiratorios debió volver al centro donde murió.

.

"El recluso de California Health Care Facility, Phil Spector, fue declarado fallecido por causas naturales a las 6:35 pm del sábado 16 de enero de 2021, en un hospital externo. Su causa oficial de muerte será determinada por el médico forense del Departamento del Sheriff del Condado de San Joaquín", confirmaron desde el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Phil Spector, estaba preso desde el 2009.

El músico fue una de las figuras más aclamadas en el mundo del rock, pero sus últimos años estuvieron envueltos en polémica tras ser condenado a prisión en 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson ocasionado en 2003.

Fue el creados de la técnica “Muro de sonido”, que consistía en colocar varios instrumentos, como cuerdas, viento de madera y metales, para dar un sonido orquestal en las grabaciones musicales. Su salto a la fama fue en 1961 con el trío vocal "Los Teddy Bears" que alcanzó el puesto número uno con la canción "To know him is to love him".

Luego lanzó su sello Phil les Records. Trabajó con Tina Turner, Los Beatles y los Righteous Brothers e influyó en las carreras de Beach Boys y Bruce Springsteen.