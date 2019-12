Según informó TMZ, Aiello falleció el jueves por la noche en un centro médico en Nueva Jersey, donde estaba siendo tratado por una "enfermedad repentina" y había sufrido una infección relacionada con su tratamiento.

"Con profunda tristeza informamos que Danny Aiello, amado esposo, padre, abuelo, actor y músico falleció anoche después de una breve enfermedad. La familia pide privacidad en este momento. Los detalles del servicio se anunciarán más adelante", dijo la familia en un comunicado.

El intérprete, nacido en Manhattan en 1933, irrumpió en Hollywood en 1973 con un papel en la película de béisbol protagonizada por Robert De Niro "Bang the Drum Slowly". Poco después, interpretó a Tony Rosato en "The Godfather: Part II", donde dijo la famosa frase: "Michael Corleone says hello!". ("Michael Corleone dice hola").

Danny se ganó elogios en varias películas de éxito en los años 80, como "Fort Apache the Bronx" con Paul Newman o "La rosa púrpura del Cairo". Y participó en "El perfecto asesino" de Luc Besson, donde compartió créditos con Jean Reno y Natalie Portman.

Aiello recibió una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto, otra al Globo de Oro y numerosos premios de la crítica por su papel en la clásica película de 1989 "Do the Right Thing", la icónica cinta de Spike Lee que retrataba las tensiones raciales de la época en un barrio de Brooklyn.

Aiello también es recordado por aparecer en el vídeo que acompañaba al éxito musical "Papa Don't Preach", que Madonna publicó en 1986. Al actor le sobreviven su esposa Sandy Cohen, con quien se casó en 1955, y tres hijos. Su hijo, Danny Aiello III, murió de cáncer en 2010.