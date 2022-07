El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras la muerte del actor, pintor y modelo español, Antonio Ibáñez, a los 34 años, a raíz de un cáncer con el cual fue diagnosticado hace poco más de un año.

El protagonista de series populares como "Aída" o "El ministerio del tiempo" se despidió a través de sus redes sociales con un sentido mensaje que emocionó a sus fanáticos: "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

La despedida de Antonio Ibáñez en redes sociales.

Fue hace tan solo un año, en julio 2021, que el actor les contó a sus seguidores de las redes que le habían detectado un linfoma y que empezaba a realizar un tratamiento de quimioterapia para su recuperación.

“Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba”, decía el texto en el que informaba de su estado de salud.

“Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma”, agregó.

Y cerró al referirse a sus seres queridos: “Me entraron unos nervios que recorrieron mi cuerpo (parecían interminables) como cuando un relámpago o trueno atraviesa el cielo. Casi me meo encima. Quimio. Las imágenes del amor de mi vida, mi mami, mi padre, mi hermana, mis amigos, de los rodajes, pintando en el estudio, los compañeros de clase, castings… Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. No le pude dar a ´Saltar Anuncio´. Apareció ese tipo de ´egoísmo´ de por qué a mí; supongo que normal en este proceso”.