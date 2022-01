El actor francés Gaspard Ulliel, de 37 años, murió este miércoles luego de protagonizar un terrible accidente en los Alpes, mientras esquiaba.

Según reportó TMZ, el martes sucedió el hecho que lo llevaría a la muerte. "Se dice que chocó con otro esquiador en las pistas y sufrió un golpe devastador en el cráneo... necesitando un transporte en helicóptero. Terminó hospitalizado en Grenoble", indica el portal.

.

Si bien Ulliel fue una estrella en Francia, también tuvo papeles muy importantes a nivel mundial, por ejemplo en la película de 2007 "Hannibal Rising", donde actúa de un joven Hannibal Lecter.

Gaspard Ulliel en "Hannibal Rising"

También interpretó a Yves Saint Laurent en la película biográfica "Saint Laurent", y participó en proyectos como "A Very Long Engagement", "It's Only the End of the World", "The Art of Love", "The Dancer", '"Twice Upon a Time" y "One Nation One King", entre otros.

El estreno de la serie de Marvel, con Gaspard Ulliel como protagonista

Ulliel estaba a la espera de su gran papel, que sin duda lo llevaría al máximo estrellato. Según lo que se había informado, Ulliel interpretaba al gran villano Anton Mogart en la próxima serie "Moon Knight" de Marvel junto a Oscar Isaac, que actualmente se encuentra en posproducción.

El trailer de "Moon Knight", el último trabajo de Gaspard Ulliel