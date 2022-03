A los 71 años y por causas naturales falleció el actor estadounidense William Hurt, un icono cinematográfico en los años 80 del siglo pasado que posteriormente fue virando hacia papeles más secundarios a los que siempre aportaba el máximo caché.

"Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William, amado padre y actor. Murió en paz, entre la familia, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento", anunciaron los familiares del actor en un comunicado.

William Hurt ganó un Oscar por la película "Babenco".

Al actor se le había diagnosticado un cáncer de próstata terminal en mayo de 2018. Hurt construyó su reputación gracias a su disposición a interpretar personajes extravagantes e inusuales, como un policía ruso en "Gorky Park" (1983), un marido rico y distante en "Alice" (1990), de Woody Allen, y un hombre que busca construir una máquina que beneficie a los ciegos en "Hasta el fin del mundo" (1991).

Nacido en Washington en 1950, Hurt estudió interpretación en la escuela Juilliard junto a Robin Williams y Christopher Reeve, debutó en la película de ciencia ficción "Un viaje alucinante al fondo de la mente" en 1980. Ganador de un Oscar por "Kiss of the Spider Woman" ("El beso de la mujer araña", 1985), protagonizó filmes como "Body Heat" ("Fuego en el cuerpo", 1981) o "Children of a Lesser God" ("Hijos de un dios menor", 1986).