El mundo del espectáculo está de luto tras la repentina muerte de Ray Liotta, el actor que se hizo conocido por la película "Goodfellas" de Martin Scorsese. Tenía 67 años en las últimas horas se conoció que falleció mientras dormía en República Dominicana, país donde se encontraba grabando la película "Dangerous Waters".

Según trascendió, la prometida del actor, Jacy Nittolo, estaba junto a él en la filmación de la ficción y, hasta el momento, no se pronunció en sus redes sociales.

Liotta participó en películas como "The Many Saints of Newark", "Marriage Story" y "No Sudden Move". El actor había terminado de filmar el film dirigido por Elizabeth Banks, "Cocaine Bear", y tenía que protagonizar "Working Title The Substance", junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

"Goodfellas" de Scorsese, junto a Robert De Niro, el actor que fue noticia por la millonaria cifra que cobró tras filmar en Buenos Aires, y Joe Pesci, fue el papel que le cambió la vida y lo hizo llegar a la fama mundial. Allí encarnó al gángster Henry Hill. Mientras que también hizo trabajos como la voz de Tommy Vercetti, el principal personaje del videojuego Grand Theft Auto: Vice City.

Liotta nació en Nueva Jersey en 1954 y fue abandonado en un orfanato a los seis meses. Es recordado por personificar a hombres rudos y, respecto a eso, se le recuerda sus dichos en una entrevista que dio con el diario español El País. "No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es ‘Tarde de perros’ o ‘El padrino’, más que los tipos buenos que ha interpretado", sostuvo tiempo atrás.