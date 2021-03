George Segal, reconocido actor de Estados Unidos con una carrera de más de seis décadas, murió a los 87 años.

La encargada de comunicar la triste noticia fue su esposa, Sonia, a través de un mensaje a Sony Televisión. "Con devastación, la familia anuncia que esta mañana George Segal falleció debido a complicaciones de una cirugía de bypass", informó la mujer con profunda tristeza.

George Segal nació en Long Island, Nueva York, y algunos de exitosos trabajos como actor fueron en la película "Who’s Afraid of Virginia Woolf?", en 1966, por la que recibió una nominación al Oscar, y en "A Touch of Class", en 1973.

En la década de 1970, el querido artista interpretaba a protagonistas irónicos en filmes como "The Duchess and the Dirtwater Fox» y "Fun with Dick and Jane". En los años 90, Segal ganó reconocimiento en televisión. Uno de sus exitosos proyectos fue "Just Shoot Me!".

.

Además, el productor Adam F. Goldberg eligió a George Segal en 2013 como el patriarca de la familia judía, Albert "Pops" Solomon, en su serie semiautobiográfica, "The Goldbergs".