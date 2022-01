Meat Loaf, actor y cantante estadounidense conocido mundialmente por su álbum “Bat Out of Hell” y algunas apariciones en cine, murió a los 74 años. La terrible noticia fue publicada en su página oficial de Facebook y se desconocen los motivos de su deceso.

En el anuncio en sus redes, sus seres queridos escribieron: “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado”.

Meat Loaf falleció en su casa a los 74 años.

”Sabemos cuánto significaba para muchos de vosotros y apreciamos realmente todo vuestro amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, continúa la despedida, que cierra con un mensaje a sus fans: “De su corazón a vuestras almas...¡nunca dejen de rockear!”.

Michael Lee Aday, tal era su nombre real, tuvo una gran carrera musical, con varios hits, y sin dudas su vida dio un giro importante en 1977, cuando editó el disco “Bat Out of Hell”, con el que se convirtió enuno de los artistas más reconocidos del rock de aquella década.

Los temas de ese álbum, comenzando por el que da nombre al disco, y “Paradise by the Dashboard Light” fueron grandes éxitos en su momento. Otro de sus grandes clásicos es “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, de “Bat Out of Hell II: Back into Hell”.

También en los '70 interpretó a un motociclista en las versiones teatrales y también en cine de “The Rocky Horror Picture Show”, pero en la pantalla grande participó en más de 65 películas. Entre ellas se lo puede ver en “El club de la pelea”, “Focus” y “El mundo según Wayne”.