A pocos días de que el hijo de la actriz Regina King, Ian Alexander Jr., se suicidara a los 26 años, el hijo del actor Michael Madsen y ahijado de Quentin Tarantino también se quitó la vida en circunstancias similares.

Hudson Lee Madsen murió a los 26 años "por una herida de bala en la cabeza en un presunto suicidio en la isla de Oahu, Hawaii”, expresó al medio The Sun una vocera del Departamento del Médico Forense en Honolulu.

.

Tras su paso por el ejército de los Estados Unidos, ya que estuvo de servicio en Afganistán, el joven se mudó al archipiélago estadounidense de Hawaii para vivir junto a su esposa, Carlie, y sus dos perros.

El hijo de Michael Madsen y su esposa en Hawaii.

El actor y productor Michael Madsen también es padre de otros cuatro hijos: Calvin, de 25 años, y Luke, de 16, junto a la actriz de "The Price of Air", DeAnna Madsen; y Christian, de 31 años, y Max, de 27, con su ex Jeannine Bisignano.