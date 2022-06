Hollywood está conmocionado por la repentina muerte de Tyler Sanders, un actor de 18 años que comenzaba a enamorar a todos con distintos roles de reparto en reconocidas series como "Fear the Walking Dead", "911:Lone Star", "The Rookie" y "Just Add Magic: Mystery City".

El cuerpo sin vida del joven fue encontrado en su hogar de Los Ángeles después que las autoridades recibieran un llamado en el que aseguraban que Sanders no estaba respirando. Aunque nadie cree que haya terceros involucrados, los especialistas realizarán una autopsia para determinar qué ocasionó su prematura muerte.

El representante del actor, Pedro Tapia, se mostró conmocionado por su fallecimiento y dio algunos detalles de la investigación en curso: “Era un actor con mucho talento y con un futuro brillante. Lo recordamos como el buen chico que era, de una buena familia”.