Falleció otra joven estrella de Disney. Se trata de Sebastián Athié, el actor mexicano de 24 años que protagonizó la exitosa serie "O11CE" entre 2017 y 2019.

La noticia se dio a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de un comunicado oficial que causó profundo dolor en los miles de fanáticos del joven. “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de @ANDIMexico comunican el sensible fallecimiento del intérprete Sebastián Athié. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos”, fueron las palabras de la organización.

Hasta el momento no se sabe cuál es la causa de su deceso. Sin embargo, muchos seguidores del artista contaron que anoche Sebastián estuvo activo en sus redes sociales e incluso mostró una videollamada junto a sus amigos.

A su corta edad, Athié participó en varias y exitosas novelas en su país como, por ejemplo, en "La Rosa de Guadalupe". Además, en 2018 lanzó su carrera musical.

Su último mensaje en Twitter hizo alusión a un estado depresivo ya que decía: "Sleeping next to someone you love not only reduces depression, but it helps you live longer, and makes you fall asleep faster (Dormir junto a alguien que amas no solo reduce la depresión, sino que te ayuda a vivir más tiempo y te hace dormir más rápido)".