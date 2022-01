Hay tristeza en el mundo de la música por la muerte de Ronnie Spector, icónica cantante y líder de The Ronettes. La cantante tenía 78 años y había marcado una época en la década de los 60s, donde realizó sus mayores hits por los que será recordada durante mucho tiempo.

Según lo mencionado en un comunicado por integrantes de su familia, la artista falleció a causa de una pelea contra el cáncer que no pudo superar. Además, mencionaron en sus redes sociales: "Vivió su vida con una chispa en los ojos, una actitud valerosa, un sentido del humor retorcido y una sonrisa en el rostro. Estaba llena de amor y gratitud”.

Entre sus principales éxitos se encuentran canciones como “Be My Baby”, “Baby I Love You” y “Walking in the Rain”, entre otros. Su influencia en la historia del rock es notablemente, en especial para las mujeres. Dicho recorrido la hizo formar parte del Salón de la Fama del Rock And Roll, algo reservado para grandes figuras.

Como si fuera poco, Ronnie Spector se pudo dar el lujo de ser amiga de The Beatles y The Rolling Stones, lo que muestra la relevancia que tuvo en el comienzo de su carrera. "Nada me emociona más que estar en el escenario, divertirme, coquetear y hacerle guiños a los chicos y cosas así”, mencionó en una entrevista tiempo atrás por el revuelo que causó con su aparición.