Murió Peter Bogdanovich a sus 82 años en su casa de Los Angeles, Estados Unidos, según lo que informó The Hollywood Reporter. Su propia hija, Antonia Bogdanovich, confirmó que fue por causas naturales y el triste acontecimiento ocurrió pasada la medianoche. Es considerado uno de los grandes maestros del cine por su gran trayectoria.

La familia escribió un breve comunicado para dar a conocer la información, además de que realizaron un sincero pedido. "Nos gustaría pedirle respeto por nuestra privacidad mientras lamentamos la muerte de nuestro ser querido, este hombre maravilloso", detallaron.

Su extensa carrera dentro de Hollywood lo muestran como uno de los directores más aclamados de la recordada década de los 70s. Claro que sus títulos no terminan allí y aparecen proyectos como "¿Qué me pasa, doctor?", "La última película", "Luna de papel" y "Texasville". Sú último trabajo como cabeza de una película fue en 2018, cuando encabezó "The Great Buster".

Cabe recordar que Bogdanovich realizó una visita a Argentina en 2016 en el marco del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). Allí aprovechó para brindar distintas charlas y aportar su mirada sobre el presente de Hollywood, aunque no tuvo elogios para las nuevas producciones. Según su punto de vista, hacen "cualquier cosa" con el objetivo de facturar más.