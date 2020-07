Olivia de Havilland, legendaria actriz de Hollywood falleció este sabado a los 104 años tras una exitosa carrera en la época dorada de la industria del cine estadounidense.

Según trascendió, la reconocida actriz murió en forma pacífica mientras dormía en su casa de París, en Francia. A lo largo de su carrera logró ganar dos Premios Oscars como mejor actriz por protagonizar "La Heredera" y "To Each His Own".

Además fue nominada por sus papeles en "Gone With The Wind", "Hold Back The Dawn" y "Nido de Víboras". Pero uno de sus actuaciones más emblemáticas fue su participación en "Lo que el viento se llevó", protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable en 1939.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su antigua abogada, Suzelle M. Smith, a la revista Variety: "Anoche, el mundo perdió un tesoro internacional, y yo perdí a una amiga y cliente querida. Murió en paz en París".