Hay mucha tristeza entre los seguidores y los integrantes de " Friends" a raíz de la muerte de Mike Hagerty a sus 67 años. El actor interpretó un querido personaje que tuvo muchas apariciones en las diferentes temporadas, por lo que es muy recordado por los fanáticos de la serie.

Si bien no hay muchos detalles sobre lo que ocurrió en su fallecimiento, fue la comediante Bridget Everett quien brindó la triste noticia. “Con gran tristeza, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un actor de carácter muy querido, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron las piedras angulares de su vida", escribió en sus redes sociales.

Mike Hagerty participó de "Friends" como Sr. Treeger, el encargado del edificio donde se desarrollaban la mayoría de escenas de la serie protagonizada por Jennifer Aniston. "Me encantó Mike en cuanto lo conocí. Era tan especial. Cálido, divertido, nunca conoció a un extraño”, agregó su colega en su despedida.

Además de sus actuaciones en la recordada serie, el actor también trabajó en proyectos como "Brooklyn Nine-Nine", "Somebody Somewhere", "Seinfeld" y "The Drew Carey Show", entre tantos otros.