Murió el cantante Mark Lanegan a sus 57 años, lo que generó gran tristeza en el ambiente de la música. El estadounidense fue el fundador de Screaming Trees, aunque su destacada carrera incluye otros proyectos y colaboraciones que quedaron en la memoria de sus seguidores.

A través de una carta en sus redes sociales, se conoció la triste noticia aunque no se detalla el motivo del fallecimiento. "Nuestro querido amigo Mark Lanegan murió esta mañana en su hogar de Killarney, Irlanda. Fue un cantante adorado, compositor, escritor y músico. Tenía 57 años y lo sobrevive su esposa Shelley", explica el escueto texto en el que también se pide respeto a la privacidad de su entorno.

Cabe recordar que Lanegan también formó The Gutter Twins con Greg Dulli, además de realizar aportes para Queens Of The Stone Age. La ex Belle and Sebastian, Isobel Campbell, también tuvo un rol importante en su carrera ya que grabaron una serie de discos a la par.

Lo cierto es que el músico tuvo serias complicaciones a raíz del Coronavirus. La enfermedad hizo que pase tres semanas en coma, además de dejarlo sordo de manera temporal. Justamente la pandemia lo hizo dar un giro en su música, con sonidos más íntimos en sus últimas publicaciones como solista.