Este domingo se conoció la muerte de María Mendiola a los 69 después de "luchar contra una grave enfermedad". La cantante del dúo musical Baccara ganó reconocimiento gracias a su hit "Yes Sir, I can boogie" y por representar a Luxemburgo en Eurovisión en 1978.

La noticia se conoció a través de las redes sociales de la artista donde desde un comunicado se confirmó que María Mendiola falleció "a las 12 del mediodía de este sábado en Madrid". "Ha muerto rodeada de sus seres más queridos. La cantante, bailarina y fundadora del dúo Baccara que tanto nos ha hecho bailar con canciones como 'Yes Sir I Can Boogie', 'Sorry I'm Lady', 'Parlez vous française', etc… será recordarda siempre por su amor, entrega y respeto al mundo de la música y la interpretación. Siempre recordaremos su sonrisa", completó el comunicado.

.

Mientras que su compañera del dúo, Mayte Mateos posteó en el Instagram de la banda una cálida despedida para la cantante: "Que difícil se me hace publicar esto... Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo... Mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras... Sólo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida....Te Quiero".

Baccara, entonces formado por María y Mayte, representó a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión de 1978 con Parlez-vous Français?, y obvtubo el séptimo lugar del concurso.