Joe Ruby, el creador de la exitosa serie animada "Scooby Doo", falleció a sus 87 años por causas naturales en California, Estados Unidos. Su fallecimiento provocó una inmensa tristeza en los fanáticos de la ficción.

Ruby creó el dibujito animado junto a Ken Spears en 1969 para los estudios Hanna-Barbera, donde también trabajaron en proyectos como "Dynomutt" y "Jabberjaw", además de otras series que produjeron para la televisión estadounidense: "Mister T", "Alvin and the Chipmunks", y "Superman".

El fallecido artista comenzó su carrera como animador en Walt Disney Productions, pero luego trabajó para Hanna-Barbera Productions, donde conoció a Spears. El querido dibujo animado debutó a través del canal CBS bajo el título "Scooby-Doo, Where Are You!", pero los televidentes se quejaron por la violencia que presentaba la tira. Aunque luego alcanzó el éxito en todo el mundo y trascendió generaciones y formatos.

Misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales eran los protagonistas de las aventuras del grupo de amigos que supo conquistar a la audiencia infantil y juvenil.