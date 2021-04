La tristeza invade una vez más al mundo de la música tras el fallecimiento de Jim Steinman a los 73 años. El compositor y productor fue el autor de grandes éxitos musicales de artistas como Bonnie Tyler, Céline Dion y Meat Loaf.

Su hermano Bill fue quien confirmó su deceso a Associated Press. Steinman reveló que el compositor estaba enfermo desde hacia varios meses y que finalmente murió de insuficiencia renal en su casa de Ridgefield, Connecticut.

El compositor murió a los 73 años.

Steinman escribió la música del album "Bat Out of Hell" de Meat Loaf, lanzado en 1977. Además ganó el Grammy al "Álbum del Año" por su trabajo en "Falling Into You" de Céline Dion. También trabajó en el musical de Andrew Lloyd Webber, "Whistle Down The Wind", que se estrenó en el West End en 1998.

Sin embargo, una de sus obras maestras fue "Total Eclipse of The Heart", la canción que hizo famosa a Bonnie Tyler y que se convirtió en un himno de los 80. Dicho tema fue incluido en el quinto disco del productor.