Grant Imahara, el ingeniero presentador de los programas "MythBusters" de Discovery Channel y de "White Rabbit Project" en Netflix, murió a los 49 años a causa de un accidente cerebro vascular.

Imahara era especialista en robótica y durante más de diez años participó del programa "MythBusters" en Discovery Channel, donde especialistas ponen a prueba divertidos mitos y leyendas sobre objetos y situaciones reales para determinar su veracidad o falsedad.

El ingeniero, graduado en los laboratorios de George Lucas, trabajó en las precuelas de Star Wars, en "The Matrix Reloaded", "The Matrix Revolutions", "Galaxy Quest", "XXX: State of the Union", "Van Helsing", "The Lost World: Jurassic Park", "AI Inteligencia artificial" y "Terminator 3: Rise of the Machines".