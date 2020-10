El mundo de la música está de luto tras la muerte del guitarrista Eddie Van Halen, quien fundó la banda Van Halen la cual fue un ícono del rock en los '70. El músico falleció este martes en California a sus 65 años por complicaciones relacionadas al cáncer de garganta que padecía desde hace una década.

Su hijo, Wolf Van Halen, oficializó la noticia en sus redes sociales y escribió un profundo texto en su cuenta de Twitter. "No puedo creer que tenga que escribir esto pero mi padre perdió la larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana", anunció.

"Fue el mejor padre que podía pedir. Cada momento que compartí con él sobre y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que se recupere completamente por esta pérdida. Te amo mucho papá", concluyó el hijo del artista.

Eddie Van Halen nació en Amsterdam aunque se crió en Pasadena, California. Allí fundó su banda junto a su hermano mayor, el baterista Alex Van Halen, y pasaron a la fama con clásicos como “Jump”, “Panama”, “Hot for Teacher” y “Runnin' with the Devil”, entre otros.

Eddie formó parte de la legendaria banda de rock de que fue furor entre los 70 y 80.

A su vez, según confirmó el sitio de celebridades TMZ, Van Halen luchó por diez años contra el cáncer y perdió la vida en un hospital de Santa Mónica mientras su esposa Janie y su hijo Wolf lo acompañaban.