Luego de una breve internación y de haber comenzado con el tratamiento contra el cáncer, murió este lunes Dustin Diamond, conocido por su papel de Screech en "Salvados por la campana" (Saved by the Bell).

El actor de 44 años fue hospitalizado a mediados de enero por un dolor generalizado. El artista temía por su diagnóstico ya que su mamá había fallecido de cáncer de mama. Tras poco días, se confirmó su enfermedad y comenzó con la quimioterapia contra un carcinoma de células pequeñas en fase 4 que había hecho metástasis en sus pulmones.

.

La muerte de Diamond fue confirmada por su representante al sitio TMZ. Su condición había empeorado durante el fin de semana y se le retiraron los tubos de oxígeno para trasladarlo a un centro de cuidados paliativos. Su papá y su novia se encontraban a su lado al momento del deceso.

Dustin Diamond en "Salvados por la campana".

Diamond participó de la recordada serie emitida entre 1989 a 1993 que luego continuó con las secuelas "Saved by the Bell: The College Years" y "Saved by the Bell: The New Class", en las que él tuvo apariciones.

También participó de Reality Shows como "Fit Club", "The Weakest Link" y "Celebrity Boxing 2". Pero llamó la atención su ausencia en el reencuentro del elenco de "Salvados por la campana" en 2015 en "The Tonight Show".