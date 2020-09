Un nuevo caso de coronavirus golpea al mundo del espectáculo. Este lunes se conoció que la banda de soul The Temptations está de luto por la pérdida física de Bruce Williamson, su líder. El cantante habría muerto en su casa de Las Vegas, luego de batallar contra el Covid-19, según publica el sitio especializado estadounidense TMZ.

El hijo de Williamson publicó un emotivo tributo en las redes que dice: "No hay palabras en el mundo que puedan expresar cómo me siento en este momento. Te amo, papá, gracias por ser increíble, gracias por ser amoroso, gracias por ser quien eres, le ruego a Dios que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá, RIH KING WILLIAMSON".

Según publica TMZ, Bruce se sumó a "Temptation" en 2006 y cantó con el grupo hasta 2015. Actuó con el grupo en conciertos y grabó los álbumes "Back to the Front" y "Still Here"; además, se presentó en reiteradas ocasiones en televisión.