Allee Willis, compositora de la canción de "Friends", falleció a los 72 años por un paro cardíaco, según informó su publicista, Ellyn Solis. La artista era conocida por ser la autora de "I’ll be there for you", la cortina musical del popular programa estadounidense, interpretado por "The Rembrandts"

La triste noticia de su muerte fue anunciada por su pareja Prudence Fenton a través de las redes sociales. "Descansa en Boogie Wonderland (en honor a su canción) del 10 de noviembre de 1947 al 24 de diciembre de 2019", escribió en Instagram.

Sus éxitos vendieron más de 60 millones de discos en todo el mundo. Además ganó un premio Grammy por la banda sonora de "Un detective suelto en Hollywood" y otro por el musical de 2005 "El color púrpura".

En 1995 fue nominada al Emmy por “I’ll Be There For You", el sencillo que compuso y fue interpretado por "The Rembrandts" en la cortina musical de "Friends".