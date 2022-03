Miley Cyrus es una de las artistas internacionales más reconocidas del mundo y tiene una carrera profesional súper exitosa que viene amasando desde su juventud. País que visita, miles de fanáticos la esperan expectantes por su show repleto de sus canciones más viejas o temas actuales, y Argentina no fue la excepción.

Con motivo de su concierto en el "Lollapalooza 2022", la cantante de 29 años llegó al país a la madrugada de este jueves y fue recibida por muy emocionados fans que no dudaron en profesarle su amor ante las cámaras.

Por su parte, la ex "Hannah Montana" arribó camuflada con un look "total black" y anteojos, pero no pudo evitar ir a saludarlos con muy buena onda. Su hospedaje de elección fue un lujoso hotel de Puerto Madero para disfrutar su estadía en Argentina.

¡Mirá la primera interacción de Miley Cyrus con los fanáticos argentinos!