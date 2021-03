Lejos quedó aquella niña adorable que con solo 13 años deslumbró a todo el público juvenil con su rostro, elocuencia, cariño y gran talento musical. Hannah Montana viró con los años en la reconocida Miley Cyrus, que logró despegarse de la imagen infantil e innovar con un estilo mucho más rebelde y osado.

Sin embargo, la artista no reniega de su pasado como "chica Disney", sino que recuerda la serie que la catapultó a la fama con nostalgia y admiración. A 15 años del estreno de la ficción por la señal del ratón, la intérprete le dedicó una emotiva carta a su alter ego televisivo que revolucionó a sus miles de seguidores.

Escrita a mano sobre un cuaderno de "Hannah Montana", la autora de "Wrecking Ball" demostró cuánto cariño guarda aún por aquella etapa de su vida. "Querida Hannah Montana, todavía te amo, 15 años después", manifestó en la descripción del posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

"Hola Hannah. Ha pasado un tiempo. Quince años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé ese flequillo rubio sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me metí en una bata de rizo rosa con las siglas 'HM' deslumbrantes sobre el corazón. No sabía entonces... que ahí es donde vivirías para siempre. No solo en el mío, sino en el de millones de personas de todo el mundo", comenzó sincera acerca de sus sentimientos sobre el entrañable personaje.

Miley Cyrus en uno de sus últimos shows en vivo.

Y a corazón abierto continuó: "Aunque se te considera un 'alter ego', en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tenías más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos". Para cerrar, se despidió emotiva: "Darte vida durante esos seis años fue un honor. Estoy en deuda no solo contigo, Hannah, sino con todos los que creyeron en mi desde el principio. Todos tienen mi lealtad y mi más profundo agradecimiento hasta el final. Te quiero Hannah Montana. Por siempre, Miley".

Leé la carta completa de Miley Cyrus a Hannah Montana:

Querida Hannah:

Ha pasado mucho tiempo,15 años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios en el mejor intento por ocultar mi identidad. Luego me puse una bata de tela de rosa de HM sobre mi corazón. No sabía entonces...que es donde vivirías para siempre.

No solo en mí, sino en millones de personas en todo el mundo. Aunque eres considerado un "alter ego" en realidad, hubo un momento de mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tus guantes que yo en mis manos desnudas. Tuvimos un intercambio anual en el que proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que te ofrecí. Pero MUCHO ha cambiado desde entonces. Eras como un cohete que me llevó a la luna y nunca me trajo de vuelta al suelo. No pude haberlo imaginado cuando me grababa cantando “I Love Rock N Roll" contra una pared blanca en la cocina de las amigas de mamá en Nashvile.

El nombre escrito en letras en el frente de un primer borrador del guion haría realidad mis sueños más locos. Tú y yo hemos pasado por todo esto juntas mi amiga. Hemos apuntalado muchas primeras veces. Muchas duraciones. Opps. Bajones, lágrimas y risas. Perdí a Pappy, el papá de mi padre mientras estaba en el set filmando un episodio de la primera temporada.

Quería aguantar lo suficiente para lograr estar en la premier un marzo 24, pero se fue el 21 de febrero. Sí llegó a ver el comercial que se transmitió durante High School Musical en el que afirmó que era uno de los momentos más orgullosos de su vida, además era una demócrata rudo.

Mi corazón se rompió, pero se sintió satisfecho al saber que podía cargar su nombre junto al de mi papá a través de cada crédito. Experimenté el enamoramiento por primera vez en estos años. Vergonzosamente comencé mi período en un par de pantalones blanco de Capris en el día en que un chico lindo del cast fue a almorzar conmigo. En lugar de eso, me lo pasé en el baño con mi mamá sollozando y luchando para encontrar un par de jeans nuevos. Obtuve muchos amigos en esos 6 años que estuvimos en el set. Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles se convirtieron en mi familia. Los veía más que a los míos. Bueno, sin contar con mi papá a quien llevaba al trabajo todos los días hasta que mi mamá me dejó comprar un Prius. Entonces solo tenía 15 años con un permiso, así que mi copiloto era mi abuela Mammie quien fundó mi club de fans Miley World (…) Fue agridulce entender que te dejaría (una parte gigante de mi) en el escenario 9 donde digo que crecí, fue mi hogar.

El episodio final se tituló apropiadamente “a dónde vaya” después de una canción final de la sensación adolescente de pop. ¿Tu? ¿Yo? Hannah Montana. El primer verso dice “todo está a punto de cambiar. El capítulo finaliza, pero las historias solo comienzan. Una página está cambiando para todos”. Y cierra con un estribillo que dice “podríamos estar separados, pero siempre sé que estarás conmigo donde sea que estés.